Російський окупант біля системи РЕБ «Омут»

Агент військового руху українців і кримських татар «АТЕШ» провів успішну диверсію в Брянській області РФ, позбавивши росіян можливості застосування дефіцитної системи РЕБ для протидії українським БпЛА на Сумщині. Про це в четвер, 12 лютого, повідомили представники руху в соцмережах.

За їхніми даними, агент з-поміж російських військових засипав цукор у паливний бак спецтехніки на базі КАМАЗ, що перебувала на території для ремонту та зберігання засобів зв’язку на Брянщині. Машина була оснащена мобільним комплексом РЕБ «Омут» і готувалася до виїзду в напрямку Сум для придушення українських засобів зв’язку.

«Завдяки його діям двигун важкої машини неминуче заглухне на самому початку виконання бойового завдання, як тільки паливо з домішкою потрапить в систему. Це не просто зірве розгортання захисту “Омут” на передовій, але і перетворить раптово заглухлу техніку в легку і дорогу мішень для дронів ЗСУ просто на відкритому маршруті слідування», – додали в «АТЕШ».

До слова, у січні партизан знищив автомобіль, який російські військові підрозділи використовували в прикордонних районах Брянщини. Усередині транспорту було дороге обладнання та військове спорядження, призначене для відправлення на передову.