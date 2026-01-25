Знищено автомобіль, який використовували російські військові

Підпільний рух «АТЕШ» у неділю, 25 січня, повідомив про успішну диверсію в Брянську. Агент знищив автомобіль, який російські військові підрозділи використовували в прикордонних районах.

«Після заклику руху “АТЕШ” до активного спротиву новий агент нашого руху провів успішну диверсію в Брянську, знищивши автомобіль російських окупантів, який використовувався для потреб підрозділів, що діють у прикордонній зоні», – йдеться у повідомленні.

За інформацією партизанів, автомобіль був підпалений і повністю вигорів разом із вмістом. Усередині транспорту знаходилося дороге обладнання та військове спорядження, призначене для відправлення на передову.

У русі зазначають, що ця операція демонструє вразливість військової логістики РФ навіть у глибокому тилу.

Нагадаємо, нещодавно, 21 січня, партизанський рух здійснив диверсію на залізничній інфраструктурі в Бєлгородській області Росії, що призвело до зриву постачання підрозділів російської армії, які діють на півночі Харківської області.