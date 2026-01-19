Партизани пошкодили електропідстанцію в Брянську

Партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 18 січня, заявив про успішну диверсію в Брянську, внаслідок якої було виведено з ладу важливу електропідстанцію, що забезпечує роботу об’єктів російської військової логістики.

Операцію провели в промисловій зоні Володарського району, поблизу села Велике Полпіно. Пошкодження обладнання підстанції призвело до перебоїв з електропостачанням низки стратегічних об’єктів.

Без стабільного живлення залишилася залізнична станція Полпінська, через яку здійснюється транспортування боєприпасів і військової техніки на фронт. Також відключення електроенергії спричинило збої в системах автоматики та ускладнило логістику.

Проблеми виникли і на промислових підприємствах району, які працюють на потреби Міноборони РФ, зокрема, на ремонтних базах. Крім того, перебої з електрикою вплинули на роботу паливних сховищ, де без живлення не функціонують насоси та системи безпеки.

Нагадаємо, 11 січня партизани повідомляли, що їхні агенти спалили вежу зв’язку російського військового підрозділу протиповітряної оборони у Московській області.