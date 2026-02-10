У Деревні досі є стави, біля яких свого часу розвивали рибний промисел

У селі Деревня Жовківської громади брав шлюб і деякий час жив засновник «Руської Трійці» Маркіян Шашкевич. Він одружився з донькою тутешнього пароха Юлією Крушинською. А ще в селі жив ректор Львівського університету.

Село виникло над річкою Деревенка, тому отримало таку назву. Як зазначається у Географічному словнику Польського королівства, раніше воно належало Жолкевським, які неподалік, у Туринці, мали свій родовий маєток до будівництва міста Жовкви. Згодом – Собеським, які 1717 року дали греко-католицькій парафії певні привілеї. Наступний власник Радзивілл продав село Творянським.

Генрика Творянська записала цей маєток Бойомирові Стажинському, який наприкінці XIX століття успадкували його діти – Станіслав, Тадеуш та Ядвіга. Станіслав Стажинський перед Першою світовою був ректором Львівського університету.

Стажинські збудували у Деревні палацик, який був розміщений ніби на півострові, оточений ставом. Двоповерховий маєток мав припалацову каплицю, парк. У ній знайшли свій спочинок родина Стажинських. Після радянської окупації палац і каплицю знищили.

Маєток у Деревні. Фото до 1939 р. у праці Романа Афтаназі "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej" (зі сайту "Замки та храми України")

Парафія Деревні веде свій відлік від 1604 року. 1838 року у деревʼяній греко-католицькій церкві Різдва Богородиці взяв шлюб Маркіян Шашкевич з Юлією Крушинською, донькою сільського пароха. Подружжя деякий час мешкало у Деревні. У цій самій церкві охрестили їхнього сина Володимира.

Нову церкву збудували 1842 року стараннями отця Теодора Крушинського за сприяння дідички Генрієти Творянської. За переказами, церкву зводив той сам майстер, що у Хлівчанах. Деревʼяні стіни та іконостас у 1897 році розмалювали Стефан Томасевич та Яків Хомик. Церква Різдва Богородиці має три куполи. Царські і дияконські ворота іконостаса оздоблені різьбою у вигляді виноградної лози. Нині церква належить до ПЦУ.

Вже у 2000-х у народному домі Деревні відкрили сільський музей Маркіяна Шашкевича.