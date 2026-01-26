Відсутність світла завжди легше пережити серед світлих людей, серед музики та мистецтва. Пропонуємо добірку концертів та вистав у Львові, що відбудуться цього тижня.

26 січня, понеділок

Концерт «Цей хор, цей хор мені щоночі сниться. На біс». Хор «Гомін»

Хор «Гомін» (фото Львівського органного залу)

Хор «Гомін» повертається, щоб подарувати ще одну хвилю емоцій. Програма українських естрадних хітів минулого століття – у новому хоровому звучанні, що об’єднує харизматичне ретро, драйв, та нові аранжування. Пісні Володимира Івасюка, Анатолія Горчинського, з репертуару Квітки Цісик, Назарія Яремчука та інші шлягери, що стали народними, прозвучать сміливо, сучасно, потужно. Задушевні романси йдуть поруч із запальними номерами, а в кожному з них – характер, стиль і впізнаване хорове «гомоніння», яке стало трендом у соцмережах.

Львівська Опера, 17:00; 20:00

27 січня, вівторок

Радіо Хартія та Сергій Жадан у Львові. «Говорить Харків»

Сергій Жадан (скріншот з відео)

Радіо Хартія і Сергій Жадан продовжують радіотур країною та запрошують на розмовно-музичну подію «Говорить Харків». Розмовно-музичне шоу відтворює на сцені атмосферу авторської програми Сергія Жадана «Говорить Харків»: експерти й експертки іронічно розбирають новітні міфи та серйозно аналізують важливі події, діляться історіями проживання війни, зазирають в історію, розбирають культурні явища, мріють про майбутнє. Серед гостей – філософ і дисидент Мирослав Маринович, музикант гурту «Брати Гадюкіни» Михайло Лундін та інші. Музичний настрій вечора створюватимуть Андрій Жолоб («Бетон») та гурт «Мертвий півень». А вдень, гуляючи містом, можна буде побачити пересувну студію Радіо Хартія та поспілкуватися з Сергієм Жаданом і командою. Вхід безкоштовний, за реєстрацією.

:!Fest Republic, 19:00

28 січня, середа

Концерт «Вівальді «Пори року»

Антоніо Вівальді

Цикл «Пори року» Антоніо Вівальді – справжній бестселер у світі музики. Проте у виконанні скрипки та органа він є рідкістю. Саме у такому складі прозвучить твір у Львівському органному залі. Найбільший історичний концертний орган України – львівський Rieger-Kloss. Цей велетень має майже пʼять тисяч труб, 60 регістрів та три клавіатури. Можливості львівського органа практично безмежні, він вражає потужністю звучання та легкістю передачі найтонших нюансів. Львівський орган здатний затьмарити симфонічний оркестр. Музика Вівальді переповнена емоціями. Цикл складається з чотирьох концертів, кожен з яких має по три частини.

Виконавці:

Марта Герега – скрипка

Олена Мацелюх – орган

Львівський органний зал, 19:00

29 січня, четвер

Концерт «Mozart Piano Gala»

Вольфганг Амадей Моцарт

Останні січневі концерти у філармонійному житті ось уже багато років стали традицією відзначення уродин Вольфганга Амадея Моцарта. Попри коротке земне життя Моцарт був напрочуд продуктивним композитором. Цьогоріч ви почуєте інструмент, що за часів Моцарта активно завойовував концертні зали та салони Європи: фортепіано. За сприяння членкині журі престижного Міжнародного конкурсу юних піаністів «Merci, maestro!» Людмили Закопець культові концерти Моцарта виконають лауреати I премії — Юрій Нечипор та Ченьжуй Чжан.

Виконавці:

Юрій Нечипор, фортепіано

Ченьжуй Чжан, фортепіано

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Тарас Вергун, диригент

Програма:

Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для фортепіано з оркестром № 12 ля мажор, KV 414

«Serenata notturna» ре мажор KV 239

Концерт для фортепіано з оркестром № 23 Ля мажор, KV488

Львівська філармонія, 19:00

30 січня, п’ятниця

Концерт «Містична органна музика, від якої мурашки по шкірі»

Ольга Стрілецька (фото Львівської філармонії(

Концерт органістки Ольги Стрілецької, де звучать музичні шедеври різних епох, країн та стилів. Від бароко до кінематографічних композицій сучасності. Цей концерт відкриє орган у несподіваних і сміливих інтерпретаціях;

Виконавиця:

Ольга Стрілецька – орган

Програма:

Ендрю Ллойд Веббер – Увертюра до мюзиклу «Привид опери»

Ганс Циммер – Лицарі Сангреалю з кінофільму «Код да Вінчі» (Аранжування Анни Лепвуд)

Філіп Глас – Шалений порив (Mad Rush)

В‘ячеслав Назаров – Токата з «Білої симфонії»

Філіп Глас – Саундтрек до фільму «Кояніскаці» Ґодфрі Реджіо

Анджело Бадаламенті – Тема Лори Палмер та головна тема з серіалу «Твін Пікс» (Laura Palmer’s Theme / Love Theme)

Леон Боельман – Токата з Готичної сюїти

Львівський органний зал, 19:00

31 січня, субота

Концерт «Coldplay & Imagine Dragons при свічках»

Imagine Dragons (фото instagram.com/imaginedragons)

Унікальна можливість насолодитися улюбленими хітами Coldplay та Imagine Dragons при свічках. У цей вечір прозвучать Viva La Vida, Yellow, Something just like it, Believer, Thunder, Natural, Radioactive у новому світлі, у виконанні камерного оркестру Bigshow Orchestra.

Львівська Опера, Дзеркальна зала, 20:30

1 лютого, неділя

Вистава «Оргія кіборгів, вистава про екоцид»

«Оргія кіборгів» (фото Олександра Осіпова)

Театр «Нафта» із Харкова вперше покаже у Львові виставу «Оргія кіборгів». У мистецький спосіб творці вистави прагнуть осмислити злочини, скоєні проти екології, і свідчити про катастрофу, яка з кожним місяцем та роком лише зростає у своїх масштабах. Команда досліджує та показує, як російська збройна агресія впливає на тварин і рослин, ліси, ґрунти, воду, зокрема згадують про підрив Каховської ГЕС. Під час підготовки до вистави команда опрацьовувала багато наукових та мистецьких джерел, спілкувалася з експертами-екологами, відвідувала лекції.

Перформерами і перформерками є Артем Вусик, Денис Ломакін, Олена Баженова і сама режисерка Ніна Хижна. Музику створив Nick Acorne, а художнє оформлення – Даша Чечушкова.

Режисерка Ніна Хижна – переможниця премії Women in Arts 2025 у категорії «Жінки в перформативному мистецтві».

Jam Factory Art Center, 19:00

На головному фото – сцена з вистави «Оргія кіборгів», фото Олександра Осіпова