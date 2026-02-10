Будівництво гірськолижного курорту GORO Mountain Resort почали восени 2024 року

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 10 лютого, ухвалила низку рішень про надання дозволів на поділ та вилучення земельних ділянок комунальної власності із земель лісового призначення, що перебувають у користуванні Славського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», на користь фірм власника ОККО Віталія Антонова. Майже 176 га лісу передадуть під будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort. Рішення про вилучення земель підтримали 62 депутати з усіх фракцій.

Зокрема, депутати надали ТОВ «Рожанка парк» та ТОВ «Славскі» дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок у межах Славської громади зі зміною цільового призначення – з земель лісогосподарського призначення на землі рекреаційного призначення.

Виконувач обов’язків директора ГЛП «Галсільліс» Іван Підгородецький повідомив, що з лісового фонду вилучається загалом близько 176 га (83,8 га на території села Волосянка та 92,3 га на території села Верхня Рожанка Славської громади). З його слів, інвестор зобов’язуються компенсувати лісогосподарські збитки на користь «Галсільлісу» у суму близько 300 млн грн. Йдеться про збитки від вирубки лісу.

З його слів, загалом у підпорядкуванні «Галсільлісу» є понад 15 тис. га лісів, під будівництво курорту передають в оренду 1,1% від загальної площі. «Планується вирубка лише 36% лісу на відведеній площі», – додав Іван Підгородецький.

Керівник справами ЛОР Ярослав Гасяк зазначив, що сьогоднішні рішення депутатів стосуються дозволів на розробку проєктів землеустрою, які згодом будуть представлені на затвердження на сесії Львівської облради, лише після цього будуть укладені договори оренди.

Згадані рішення ухвалені з метою реалізації масштабного інвестиційного проєкту з будівництва гірськолижного курорту біля Славська. Під час обговорення депутати цікавилися методикою розрахунків збитків від вирубки лісу, а також надхоженнями до бюджету від реалізації інвестиційного проєкту. Також обурилися тим, що їм не презентували сам проєкт будівництва.

На думку депутата Юрія Раделицького від фракції «За майбутнє», сума збитків у 300 млн грн від втрати майже 200 га лісу занадто мала, тому питання потрібно перенести для доопрацювання. Депутатка від «Свободи» Ірина Сех наголосила на тому, що депутатам не представили думку екологів, немає гарантій щодо компенсації збитків від вирубки лісу. Вона також зауважила, що питання потребує доопрацювання.

Назарій Островський від УГП наголосив, що не було жодного попереднього обговорення чи представлення проєкту у депутатських фракціях. «Чи хтось розраховував, що ми прийдемо і всліпу будемо за це голосувати… Ми підтримуємо інвестиції, але не такими методами», – наголосив він.

Любомир Зубач від «Самопомочі» зауважив: «З одного боку є важливе для області і держави питання, яке складно не підтримати. З іншого боку, розуміємо катастрофічну організацію роботи в цій сесійній залі і ситуацію, у яку нас поставили».

Депутат Олександр Ганущин закликав депутатів проголосувати та дати старт масштабному проєкту з будівництва курорту.

Не зважаючи на всі зауваження, після майже тригодинної дискусії рішення про вилучення земельних ділянок підтримали 62 депутати з усіх фракцій.

З осені 2024 року ТОВ «Рожанка парк» та ТОВ «Славскі» у співпраці зі Славською селищною радою почали будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Задекларована сума інвестицій – 140 млн євро. Загальна площа курорту становитиме 1200 га, а реалізувати весь проєкт планують за 15 років.

Згаданий проєкт отримав державну підтримку як «інвестиційно значущий проєкт». У межах державної підтримки, зокрема, передбачається звільнення від податку на прибуток (до 5 років), звільнення від ввізного мита і імпортного ПДВ на нове обладнання, компенсація витрат на інженерну інфраструктуру та першочергове право для інвестора на користування земельною ділянкою.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький раніше повідомляв, що завдяки цьому проєкту прямо або опосередковано роботу отримають більше ніж 25 тис. людей. Також інвестори обіцяють на 40% вищі зарплати, ніж в середньому в області.