Військовому загрожує довічне позбавлення волі

На Харківщині Служба безпеки України та Нацполіція викрили військового, який працював на російську розвідку, допомагаючи коригувати удари. Про це у вівторок, 10 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

Затриманий – 30-річний мобілізований до однієї з бригад на Харківщині чоловік. Він потрапив у поле зору росіян через публікацію проросійських коментарів у телеграм-каналах. За завданням російської розвідки, військовий допомагав окупантам готувати удари по місцях розташування свого з’єднання та суміжних підрозділів.

Затриманий розвідував розташування запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Крім того, зрадник намагався виявити позиції протиповітряної оборони, яка прикриває наземні підрозділи українських військ. Для цього військовий об’їжджав на службовому авто територію Харківщини, й позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони. Зібравши дані, військовий повернувся до частини та надіслав співробітнику 316-го розвідувального центру російської розвідки звіт. Після цього зрадник втік з частини та намагався переховуватися від правоохоронців у своєї знайомої на Житомирщині.

СБУ та поліція викрили та затримали російського агента. Під час обшуків у нього виявили дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він вкрав з військової частини. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, а також незаконному поводженню зі зброєю (ч. 2 ст. 111 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, 29 січня 2026 року СБУ повідомила про затримання бійця Військово-морських сил, який допомагав росіянам готувати удару по місцях зберіганні ударних дронів Sea Baby та Magura.