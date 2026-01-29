Військовому загрожує увʼзнення строком до восьми років

Служба безпеки України викрила військового Військово-морських сил ЗСУ на шпигунстві для росіян. Затриманий допомагав окупантам готувати удари по місцях зберігання дронів Sea Baby та Magura. Про це у четвер, 29 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – військовослужбовець бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ. Росіяни завербували бійця через спільних знайомих. За завданням окупантів, затриманий мав передавати їм геолокації розташування військових, які управляють дронами, а також координати місць їхнього зберігання. Отриману інформацію окупанти планували використати для підготовки атак. Зокрема, серед головних цілей російських військових були дрони СБУ Sea Baby та дрони ГУР Magura.

«Співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини та затримали, коли він готував координати для ракетної атаки Росії. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідувальної активності», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, у якому він зберігав отриману секретну інформацію, а також використовував для спілкування з росіянами. Військовому оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення строком до восьми років.

Нагадаємо, 26 січня СБУ повідомила про затримання 21-річного військового підрозділу ППО, який передавав росіянам інформацію про протиповітряні системи та літаки.