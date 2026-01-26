Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі

На Миколаївщині СБУ затримала завербованого росіянами бійця підрозділу ППО. 21-річний військовий шпигував для окупантів та передавав їм інформацію щодо протиповітряних систем і літаків, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 26 січня.

Військова контррозвідка за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського встановила особу російського інформатора. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів ППО на Миколаївщині.

Росіяни вийшли на військового через телеграм-канали, де той писав проросійські коментарі.

«Як встановило розслідування, фігурант “зливав” до РФ дані про систему ППО поблизу оперативних аеродромів українських військ. Зокрема, задокументовано, як під час повітряної тривоги інформатор, перебуваючи на чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням. Також він передав ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Росіяни хотіли використати інформації військового для удару по аеродромах Сил оборони в обхід радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп. Втім, шпигуна вдалося затримати після першого контакту з росіянами.

Військовослужбовцю повідомили про підозри за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розміщення чи рух ЗСУ) та ч. 1 ст. 361-2 ККУ (несанкціонований збут чи розповсюдження інформації з обмеженим доступом). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.