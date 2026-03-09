Угорщина хоче арештувати вилучені гроші та золото

До парламенту Угорщини подали законопроєкт щодо арешту грошей та золота, викрадених в «Ощадбанку». Автор законопроєкту – лідер фракції панівної партії Угорщини «Фідес» Мате Кочіш. Про це у понеділок, 9 березня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на текст законопроєкту, що опублікований на сайті угорського парламенту.

Автор законопроєкту пропонує вважати вилучені в «Ощадбанку» 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота арештованими до закінчення розслідування, що ініціювала Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV). У документі стверджується, що під час затримання правоохоронці не змогли зʼясувати призначення цінного вантажу, що перевозили співробітники «Ощадбанку». Також заявляється, що транспортування готівки та золота не відповідало стандартам міжнародної практики перевезень. Тож, стверджує Мате Кочіш, правоохоронці мають зʼясувати, чи впливає перевезення вказаного вантажу на національну безпеку Угорщини.

«Метою закону є забезпечення задовільного роз'яснення походження, місця призначення, мети використання та призначення вилучених активів, юридичного права та мети їх перевезення в межах території Угорщини, особи перевізників та їхніх можливих зв'язків зі злочинними або терористичними організаціями, а також наслідків операції перевезення для національної безпеки Угорщини», – йдеться у тексті законопроєкту.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що поданий законопроєкт – спроба Угорщини легалізувати незаконне вилучення в «Ощадбанку» грошей та цінного металу.

«Ми притягнемо до відповідальності всіх причетних — не лише за крадіжку грошей, але й, перш за все, за жорстоке поводження з сімома громадянами України, що є порушенням Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини», – наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 5 березня у столиці Угорщини Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі «Ощадбанку». Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

6 березня уряд Угорщини заявив, що затримання українців та вилучення грошей відбулось у межах операції «Український золотий конвой» й звинуватив Україну у відмиванні грошей. Водночас МЗС України назвало дії Угорщини «взяттям заручників».

Ввечері 6 березня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що сімох викрадених Угорщиною інкасаторів «Ощадбанку» вдалося звільнити, але авто банку, а також готівка та золото залишились у Будапешті.

9 березня МЗС України звинуватило Угорщину у грубому поводженні з українцями, яких затримали. Інкасатори розповіли, що їм не дозволили дати свідчення українською мовою, спілкування здійснювалось російською. У них вилучили мобільні телефони та не дозволили сповістити рідних, посольство чи керівництво банку про місцеперебування. Крім того, українців 28 годин утримували у кайданках, хоча вони вважалися лише свідками у справі. Один із затриманих втратив свідомість, ще один – поскаржився, що йому насильно вкололи препарат, після якого у нього різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія.

Відомо, що серед незаконно затриманих українців був генерал-майор СБУ у відставці Геннадій Кузнєцов.