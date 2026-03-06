Угорщина викрала ексгенерала СБУ

Серед викрадених Угорщиною співробітників служби інкасації «Ощадбанку» – колишній генерал Служби безпеки України. Про це у пʼятницю, 6 березня, повідомив закарпатський депутат Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

За даними Віталія Глаголи, у заручниках в Угорщині перебуває кадровий офіцер СБУ Геннадій Кузнєцов.

«За інформацією моїх джерел, саме про нього йшла мова у повідомленнях угорських органів, де зазначалося, що серед затриманих інкасаторів є колишній генерал української спецслужби, який перебуває на пенсії», – повідомив Віталій Глагола.

Геннадій Кузнєцов у 2007 році обіймав посаду керівника Антитерористичного центру при СБУ. У 2014–2015 роках був керівником Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ «Альфа». У квітні 2014 року Геннадій Кузнєцов отримав поранення під час розстрілу автомобілів спецпризначенців «Альфи» під Слов'янськом Донецької області.

11 лютого 2020 року замінив Валерію Лутковську й представляв Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 6 березня «Ощадбанк» та МЗС України повідомили про викрадення сімох інкасаторів державного банку та двох службових авто, які перевозили десятки мільйонів доларів та євро, а також злитки золота, межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

Уряд Угорщини заявив, що силовики «затримали» українців та вилучили гроші у межах операції «Український золотий конвой» й звинувачують Україну у відмиванні грошей.