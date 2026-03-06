Візуалізація майбутнього будинку темного кольору поруч з іншими будинками

На вул. Ірини Вільде у місцевості Професорська колонія біля Шевченківського гаю у Львові збудують будинок на п’ять квартир з підземним паркінгом. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев на засіданні виконкому Львівської міськради 6 березня.

Як повідомили у мерії, на вул. Ірини Вільде, 11А планують облаштувати п’ять квартир на двох поверхах та третьому мансардному. Також там буде велика кількість паркомісць.

«Це важливе історичне середовище Львова. Важливо, що проєкт відповідає масштабності та делікатності вулиць. Він не перевищує існуючих будівель, а за делікатністю фасадів, можливо, навіть кращий. Було багато комунікацій з мешканцями та сусідами: фактично досягнуто консенсусу щодо формату і масштабу об’єкту, який тут має бути», – розповів Антон Коломєйцев.

Також департамент архітектури та просторового розвитку Львова отримав гарантійний лист від забудовника щодо готовності долучитись до розвитку соціальної інфраструктури у розмірі колишнього пайового внеску.

Окрім цього, забудовник планує технічне обстеження прилеглих будинків з фіксацією дефектів та існуючого стану, а також має намір облаштувати тротуари, відремонтувати проїзну частину вулиці, впорядкувати громадський простір на вулиці та відремонтувати існуючий дитячий майданчик.

«Важливо, що проговорювали і сам процес будівництва. Подавати бетон планують насосами, не з вулиці, не зачіпаючи жодним чином комфорт і добросусідство прилеглих будинків», — додав головний архітектор міста.

Професорська колонія – місцевість у Личаківському районі міста. Професорська колонія виникла на у кінці XIX – початку XX століть як район вілл і заміських будинків освітян на одній і з околиць міста. На території переважно розташовані 1-3-поверхові будинки у стилі функціоналізму У 1950-х, 1960-х та 2000- роках тут збудували барачні будівлі та нові вілли. У Професорській колонії проживали українські літератори Ірина Вільде, Микола Вінграновський і Роман Дідула.

Зараз район Професорської колонії вважається елітним місцем проживання, помешкання у віллах доволі дорогі. Більшість історичних вілл та особняків уже давно перебудовані новими власниками. Територія Професорської колонії характеризується вузькими вуличками, які переважно викладені дрібною бруківкою.