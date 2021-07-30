Зараз приміщення колишнього санаторію залізничників перебувають у занедбаному стані

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 30 липня прийняв рішення про збереження історичного ареалу Професорської колонії – мікрорайону біля парку «Знесіння» у Львові. Таке рішення виконком прийняв після того, як «Укрзалізниця» виставила на аукціон частину своїх будівель у цьому районі.

12 липня ПАТ «Укрзалізниця» виставила на продаж одразу кілька будівель на території колишньої Професорської колонії у Львові. Йдеться про будівлі колишнього санаторію залізниці, які зараз перебувають у занедбаному стані. Зокрема «Укрзалізниця» має намір продати пульмонологічне, хірургічне відділення, будівлі продовольчого складу, ревматологічного відділення, дерматологічного відділення на вул. Вільде, 41, вул.Чумацькій, 7, вул. Ніщинського, 2. Загальна площа усіх приміщень становить 2,5 тис. м2. Усі ці будівлі зараз не використовуються. Стартова ціна на аукціоні – 7,8 млн грн.

Червоним на карті позначена територія, де розташовані корпуси колишнього санаторію залізничників

Під час засідання у п’ятницю, 30 липня, виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення, яке передбачає збереження історично цінних будівель на території Професорської колоні.

«Ми маємо розуміти право державних органів влади здійснювати продажі своїх активів, але ці рішення, які приймає виконавчий комітет, і які підтримуються сесією, дають чіткий орієнтир для нових власників поважати громаду Львова і закон України. Ми побачили на прозоро, що «Укрзалізниця» виставила на продаж невеликі будівлі, де раніше був санаторій залізниці. Я б дуже хотів, щоб нові власники які захочуть купити ці будівлі, чітко розуміли, що це є пам’ятні будівлі, що їх не можна руйнувати, їх треба відреставрувати. Бо в когось може бути бажання щось зруйнувати – ніхто у парковій зоні такого не дозволить зробити», – заявив під час засідання виконкому мер Львова Андрій Садовий.

Нинішній вигляд будівель колишнього санаторію залізничників

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, у рішенні виконкому також зазначено необхідність зберегти зелені насадження, а також передбачити можливість облаштування пішохідних зв’язків з парком «Знесіння».

Професорська колонія – місцевість у Личаківському районі міста. Професорська колонія виникла на у кінці XIX – початку XX століть як район вілл і заміських будинків освітян на одній і з околиць міста. На території переважно розташовані 1-3-поверхові будинки у стилі функціоналізму У 1950-х, 1960-х та 2000- роках тут збудували барачні будівлі та нові вілли. У Професорській колонії проживали українські літератори Ірина Вільде, Микола Вінграновський і Роман Дідула.

Зараз район Професорської колонії вважається елітним місцем для життя, помешкання у віллах доволі дорогі. Більшість історичних вілл та особняків уже давно перебудовані новими власниками. Територія Професорської колонії характеризується вузькими вуличками, які переважно викладені дрібною бруківкою.