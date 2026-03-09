СБУ затримала голову Белзької громади Оксану Березу
Міську голову підозрюють у махінаціях із закупівлями
У понеділок, 9 березня, СБУ спільно з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели обшуки в голови Белзької міської ради на Львівщині Оксани Берези. Посадовицю підозрюють у зловживаннях під час проведення закупівель.
За інформацією ZAXID.NET у правоохоронних органах, голову громади підозрюють у здійсненні закупівель неякісного товару. За версією правоохоронців, така діяльність заподіяла великі фінансові збитки.
Більше подробиць щодо затримання обіцяють повідомити згодом. Оксані Березі обиратимуть запобіжний захід. Слідство пропонуватиме тримання під вартою з можливістю внесення застави.
38-річна Оксана Береза проживає у селі Муроване тепер вже колишнього Сокальського району. Є членкинею партії «Свобода». До обрання міською головою працювала директоркою школи.