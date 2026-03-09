Стан хлопчика після лікування з позитивною динамікою

На початку березня до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 6-річного мешканця Львова, який скаржився на високу температуру, слабкість і висипання на тілі, у ротовій порожнині. Хлопчик не міг їсти, пити. Його стан при госпіталізації оцінили як важкий.

Батьки дитини розповіли лікарям, що в останній день лютого у сина з’явилася невелика висипка на обличчі, яка щодня почала поширюватися. Вони звернулися до дерматолога, який поставив діагноз: вірус Коксакі і призначив лікування. Але стан дитини не поліпшувався, а навпаки, йому ставало дедалі гірше. Висипка різко розповсюдилася по всьому тілу: на обличчі, руках, тулубі, у ротовій порожнині. Дитина не могла ні їсти, ні пити. Температура піднялася до 39 градусів.

«Коли хлопчик потрапив до інфекційної лікарні, його стан був важкий. У нього був больовий синдром, інтоксикація, рясні висипання», – повідомила ZAXID.NET завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазин.

Після ретельного обстеження з’ясувалося, що у дитини не вірус Коксакі, а герпетична інфекція, генералізована форма. У лікарні зібрали консиліум лікарів, які обрали подальшу тактику лікування хлопчика. Станом на понеділок, 9 березня, стан дитини з позитивною динамікою, вона вже не температурить, висипання зменшуються, лікування триває.

Де і від кого хлопчик заразився герпетичною інфекцією, невідомо. За словами батьків, серед дітей і дорослих, з якими він спілкувався, людей з таким захворюванням не було.