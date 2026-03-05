Усе найважче для 4-річної Соломійки уже позаду

Спеціалістам львівської лікарні св. Миколая вдалося врятувати від ампутації руку 4-річній мешканці Львівщини, кісткову тканину якої вразив золотистий стафілокок і зруйнував 4 см променевої кістки. Боротьба з бактеріальною інфекцією і нарощення втраченої частини кістки були тривалими, але завершилися успішно.

Соломійка у 2,5 роки перехворіла на ангіну. Не встигла повністю одужати, як знову піднялася температура. Окрім цього, з’явився висип на шкірі, права рука почервоніла, набрякла та боліла. Хірургиня лікарні св. Миколая Лариса Шевченко, яка взялася лікувати дитину, приголомшила батьків висновком: дівчинку потрібно негайно оперувати, інакше вона втратить руку, повідомили у лікарні.

Кісткову тканину дитини вразила та ж бактеріальна інфекція, що і мигдалики – золотистий стафілокок. Він викликав у дівчинки не лише ангіну, а й небезпечне запальне захворювання кісток – остеомієліт. Бактерії потрапили до кістки через кров і почали її підточувати. Якщо інфекцію вчасно не зупинити, то вона призведе не лише до ампутації кінцівки, а й може перекинутися на інші кісткові тканини.

«Ця хвороба любить маски. Її симптоми можуть здаватися алергією чи змушують думати, що десь вдарилися чи розтягнули звʼязки. Але за набряком, почервонінням, гарячкою досвідчений хірург розпізнає остеомієліт. Це важке і тривале захворювання. Якщо звернутися занадто пізно, можна втратити кінцівку», – каже хірургиня Лариса Шевченко.

Дівчинка перенесла декілька втручань. Під час першого видалили гній та встановили вак-систему, спеціальний пристрій для відсмоктування виділень із кістки. На наступній операції зашили рану та наклали гіпсову повʼязку, аби знерухомити руку з уже фактично порожньою кісткою, що могла легко зламатися.

За кілька місяців лікарі констатували: поширення недуги вдалося зупинити і зберегти дівчинці руку. Та хвороба встигла зруйнувати 4 см середньої частини променевої кістки.Вирішення проблеми запропонувала ортопед-травматологиня та хірургиня кисті Ірина Гарбузяк. Вона запропонувала відростити кісточку, якої бракувало. Регенераційні можливості дитячого організму дозволяють зробити це за три місяці.

Підготовка до складного втручання – монтажу апарата зовнішньої фіксації (АЗФ) з остеотомією – тривала кілька місяців. Оперувала дівчинку Ірина Гарбузяк.

«Спершу хірургиня зробила штучний перелом у нижній частині променевої кістки та встановила на її фрагментах апарат зовнішньої фіксації. Весь процес операційна команда ретельно контролювала за допомогою рентген-апарата, бо похибка навіть в 1 см була б фатальною. А тоді на місце розлому кістки нанесли спеціальний кістковий гель, що стимулює регенерацію», – кажуть у лікарні.

Тоді впродовж двох місяців мама Соломійки щодня підкручувала апарат на 1 мм. Кістка поступово росла. А коли її обидва кінці наблизилися один до одного, Ірина Гарбузяк виконала ще одну операцію: видалила рубцеву тканину, що встигла сформуватися, і з’єднала кінці кістки шляхом їхньої компресії. Ще за місяць АЗФ зняли з руки маленької пацієнтки.

Нині Соломійці вже 4 рочки. 4 см кістки, які зруйнувала хвороба, повністю відросли. Але руку, поки кістка не зміцніє, ще треба поберегти. І тоді дівчинка зможе повернутися в садочок і до нормального дитинства.