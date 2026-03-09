Усі пересаджені органи працюють нормально, пацієнти готуються до виписки

У Центрі трансплантології Львова провели складну мультиорганну трансплантацію, хворим, що були у листі очікування, за одну ніч пересадили серце, печінку та дві нирки. Усі пересаджені органи працюють нормально, пацієнти готуються до виписки.

Уночі від крововиливу в мозок помер чоловік. У найважчий момент його родина погодилася на донорство органів. Завдяки цьому рішенню вдалося врятувати життя відразу чотирьох людей.

Одним із реципієнтів був 39-річний волинянин Віталій Гошко. Упродовж 15 років він боровся з тяжким захворюванням серця – кардіоміопатією, захворювання, при якому головний м’яз серця, міокард, перестає повноцінно виконувати свою функцію, через що розвивається серцева недостатність. Тривалий час стан Віталія вдавалося підтримувати медикаментами, однак згодом стало зрозуміло: без трансплантації врятувати його життя неможливо, повідомили у Першому ТМО Львова.

Рятівний дзвінок пролунав 27 лютого. Віталію повідомили, що є потенційний донор. Розпочалася термінова підготовка до операції. Після години роботи кардіохірургів донорське серце вже билося у його грудях.

Печінку пересадили 38-річному львів’янину, у якого був цироз. Останній рік для нього був особливо важким випробуванням, але він дочекався рятівного органа.

Одна нирка дісталася 26-річній дівчині з Волині, а друга – 34-річному чоловікові з Львівщини. В обох була термінальна стадія ниркової недостатності і вони були на гемодіалізі.

Нині всі трансплантовані органи працюють добре. Пацієнти відновлюються, готуються до виписки та будують нові плани на життя.