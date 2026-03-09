«Ощадбанк» повідомив про хакерську атаку

9 березня близько 10:00 ранку системи безпеки «Ощадбанку» зафіксували підозрілу активність, що може свідчити про DDoS-атаку. У зв’язку з цим банк тимчасово відключив свої сервери. Про це повідомила пресслужба фінансової установи.

У банку зазначили, що наразі триває технічна перевірка роботи всіх систем. Очікується, що впродовж години електронні сервіси відновлять роботу.

«Упродовж найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі», – поінформували в банку.

Як писав ZAXID.NET, у ніч з 5 на 6 березня в Будапешті угорські правоохоронці затримали сімох співробітників «Ощадбанку» та вилучили гроші й цінності. Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

Вже ввечері 6 березня Угорщина передала Україні на кордоні сімох затриманих інкасаторів. При цьому формальних обвинувачень їм не висували – працівників банку допитали лише як свідків у справі про можливе відмивання коштів.

Водночас ця ситуація сталась на тлі суперечок щодо зупинення роботи нафтопроводу «Дружба», через який Угорщина та Словаччина отримували російську нафту. Припинення транзиту сталось після того, як росіяни вдарили по нафтоперекачувальній станції «Броди» на Львівщині, та в несправності нафтопроводу Угорщина та Словаччина звинувачують Україну.