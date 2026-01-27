Унаслідок російської атаки сталася пожежа на об’єкті інфраструктури

У вівторок, 27 січня, росіяни вдарили по Львівщині БпЛА. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про атаку на об’єкт інфраструктури.

Вранці 27 січня повітряну тривогу оголошували лише у одному районі Львівської області – Золочівському. Тривогу оголосили о 07:18, а відбій був о 07:48. Під час тривоги голова області повідомляв про загрозу атаки бойовими безпілотниками.

За словами Максима Козицького, під атакою був інфраструктурний об’єкт. Голова ЛОВА повідомив, що, за попередніми даними, унаслідок атаки немає жертв чи постраждалих. На місці атаки працюють відповідні служби.

У Бродівській міськраді повідомили, що під атакою був обʼєкт інфраструктури у Бродах. У місті фахівці проводять замір показників повітря. Протягом 27 та 28 січня у Бродівській громаді школярі перейдуть на дистанційне навчання.

«Дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями. Сьогодні навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима», – повідомили у міськраді.

Згодом голова ЛОВА уточнив, що фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне біля Бродів. Радіаційний фон у межах норми.

«Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Росія атакувала Львів балістичною ракетою «Орєшнік» у ніч із 8 на 9 січня. Унаслідок удару постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. СБУ також затримала агентів ГРУ, які розвідували наслідки удару «Орєшніком» по Львову.