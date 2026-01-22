Один із агентів мав розвідати наслідки удару на місці, а інший доповідав кураторам із Мукачева

СБУ затримала агентів Головного розслідувального управління Росії, яким наказали розвідати наслідки від удару «Орєшніком» по Львівщині. Про це 22 січня повідомила пресслужба СБУ.

Двоє агентів російської воєнної розвідки допомагали ворогу встановити наслідки від удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівщини в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За версією слідства, дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого спецслужба РФ завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

Молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію «старшому» агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби.

Фото Віталія Глаголи

СБУ затримала обох коригувальників одночасно: одного в Мукачеві, а іншого на Львівщині, коли він проводив дорозвідку на місці влучання «Орєшніка».

Росіяни просили у них інформацію про масштаб руйнувань об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по області.

Під час обшуків у затриманих вилучили докази роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопила розмови одного з агентів із їхнім куратором. Обом агентам повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ. Наразі вони перебувають в СІЗО.

Нагадаємо, Росія атакувала Львів балістичною ракетою «Орєшнік» у ніч із 8 на 9 січня. Унаслідок удару постраждав обʼєкт критичної інфраструктури.