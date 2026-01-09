СБУ показала уламки «Орєшніка», яким Росія вдарила по Львову
У ніч на 9 січня Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Львові
Пізно ввечері у четвер, 8 січня, росіяни вперше атакували Львів балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Інформацію про застосування саме цієї ракети підтвердив спершу президент Володимир Зеленський, а згодом СБУ показала уламки ракети.
Як вказано у повідомленні СБУ, спецслужба встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орєшнік».
Серед знайдених наразі деталей:
- блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);
- запчастини з двигунної установки;
- фрагменти механізму орієнтації;
- сопла з платформи блоку розведення тощо.
Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.
Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ.
Нагадаємо, що у ніч на 9 січня росіяни запустили ракету «Орєшнік» з полігону «Капустин Яр». Невдовзі після оголошення повітряної тривоги на Львівщині пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Львові.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що по Львову завдали удару балістичною ракетою, яка рухалась зі швидкістю близько 13 тис. км/год. Інформації про постраждалих через ворожий удар не було.
ZAXID.NET детально розповів про технічні характеристики ракети «Орєшнік», чим вона особлива та чи справді її не можна збити, як заявляють росіяни.
У ніч на 9 січня Росія масована атакувала й інші українські міста. В Києві дрони влучили у житлові багатоповерхівки, є поранені та загиблі.