Серед знайдених наразі деталей блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети) та ін.

Пізно ввечері у четвер, 8 січня, росіяни вперше атакували Львів балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Інформацію про застосування саме цієї ракети підтвердив спершу президент Володимир Зеленський, а згодом СБУ показала уламки ракети.

Як вказано у повідомленні СБУ, спецслужба встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орєшнік».

Серед знайдених наразі деталей:

блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ.

Нагадаємо, що у ніч на 9 січня росіяни запустили ракету «Орєшнік» з полігону «Капустин Яр». Невдовзі після оголошення повітряної тривоги на Львівщині пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Львові.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що по Львову завдали удару балістичною ракетою, яка рухалась зі швидкістю близько 13 тис. км/год. Інформації про постраждалих через ворожий удар не було.

ZAXID.NET детально розповів про технічні характеристики ракети «Орєшнік», чим вона особлива та чи справді її не можна збити, як заявляють росіяни.

У ніч на 9 січня Росія масована атакувала й інші українські міста. В Києві дрони влучили у житлові багатоповерхівки, є поранені та загиблі.