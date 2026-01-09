Росія вперше атакувала Львів балістичною ракетою

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що пізно ввечері 8 січня Росія застосувала для атаки на Україну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». Зі слів речника Повітряних сил Юрія Ігната, балістикою середньої дальності з полігону «Капустин Яр» запустили по Львову. Це перший випадок застосування балістичної ракети по Львову.

Загалом у ніч із 8 на 9 січня Росія запустила по Україні 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

У Повітряних силах повідомили, що Львів атакували ракетою середньої дальності, яка летіла з полігону «Капустин Яр» зі швидкістю 13 тис. км/год. Серія вибухів пролунала майже одразу після оголошення повітряної тривоги, а моніторингові канали про фіксування ракети не повідомляли. Ракета влучила в обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

«Зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт – терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи. Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля Посольства Катару», – повідомив президент.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія масована атакувала й інші українські міста. В Києві дрони влучили у житлові багатоповерхівки. Є загиблі.

P.S. Згодом СБУ показала фото уламків ракети «Орєшнік».