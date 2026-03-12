Голова угорської делегації виступає перед ЗМІ

Із пʼятьох членів угорської делегації, яка прибула до України для перевірки пошкодженого атакою нафтопроводу «Дружба», приїхали лише четверо. Один із них в останній момент відмовився їхати до України через побоювання, що його можуть мобілізувати, повідомив 12 березня угорський новинний портал 24.hu.

За даними сайту, один із членів делегації відмовився від поїздки, оскільки боявся юридичних наслідків та мобілізації до лав ЗСУ. Зазначається, що делегат народився на Закарпатті та має угорське й українське громадянства.

Чоловік припустив, що на тлі напружених відносин між країнами Україна може затримати його, «нагадати йому про його громадянський обов'язок» та мобілізувати. Через це він відмовився від поїздки в останній момент.

Нагадаємо, на початку березня Угорщина створила делегацію, яка мала б прибути до України та перевірити стан пошкодженого російським обстрілом нафтопроводу «Дружба» на Львівщині. Втім, Україна не надала їй офіційний статус. Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що група угорців, яка вранці перетнула державний кордон, вʼїхала на територію України за загальними правилами Шенгенської зони, користуючись безвізовим режимом.

Раніше Угорщина звинуватила українську владу у нібито небажанні запускати нафтопровід, заборонила імпорт дизелю та пригрозила припиненням імпорту аварійної електроенергії. 5 березня в Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів, два службових автомобілі державного банку України «Ощадбанк» та арештували валюту та золото, яке вони перевозили. Угорський уряд заявив, що підозрює Україну у відмиванні грошей й планує арештувати вилучений цінний вантаж.

Вже 10 березня Угорщина вирішила вилучити гроші, відібрані в України. За словами міністра транспорту Яноша Лазара, захоплення українських інкасаторів та викрадення готівки – це відповідь Угорщини на зупинку пошкодженого російською атакою нафтопроводу «Дружба», а захоплені гроші залишаться в Угорщині, поки транзит російської нафти не відновлять.