МЗС наголосило, що угорці, які вʼїхали 11 березня до України, не мають офіційного статусу

Угорці, які приїхали до України з так званою інспекцією нафтопроводу «Дружба», не мають офіційного статусу. Вони перетнули кордон за загальними правилами Шенгенської зони. Про це у середу, 11 березня, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає «Європейська правда».

Вранці 11 березня державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чапек на своїй сторінці у фейсбук опублікував відео, зняте у пункті пропуску «Захонь» з угорського боку кордону. Він заявив, що очолює делегацію, яка прямує до України для перемовин щодо відновлення транзиту нафти через нафтопровід «Дружба». До складу так званої делегації входять: фахівець нафтової промисловості, державний керівник з досвідом у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Габор Чапек заявив, що напередодні вони провели переговори з представниками Словаччини, а тепер мають намір зустрітися з посадовцями у Києві, а також з послами.

«Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу “Дружба”», – заявив Габор Чапек.

Водночас речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що група угорців, яка вранці перетнула державний кордон, вʼїхала на територію України за загальними правилами Шенгенської зони, користуючись безвізовим режимом.

«На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх “делегацією”», – зазначив Георгій Тихий.

Нагадаємо, робота нафтопроводу «Дружба» призупинена з 27 січня через удар росіян по його ділянці у місті Броди на Львівщині. Водночас Словаччина та Угорщина, які отримають через «Дружбу» російську нафту, звинувачують Україну у припиненні його роботи.

27 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що створять разом зі Словаччиною слідчу комісію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».

5 березня на тлі суперечок щодо «Дружби» у столиці Угорщини Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі державного банку України «Ощадбанк». Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота у межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

Ввечері 6 березня МЗС повідомило, що сімох інкасаторів вдалося повернути до України, однак гроші, золото та автомобілі залишились у Будапешті. Угорський уряд заявив, що підозрює Україну у відмиванні грошей й планує арештувати вилучений цінний вантаж.

Зауважимо, що 12 квітня в Угорщині мають відбутися парламентські вибори. За даними Financial Times, вперше за понад 15 років очолювана Віктором Орбаном проросійська партія «Фідес» може зазнати поразки. Соціологічні опитування свідчать, що більшість виборців може підтримати опозиційну партію «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.