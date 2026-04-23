Підлітки намагалися перебігти колію перед потягом, який наближався

16-річна підлітка з України загинула на залізничній колії у містечку Маршев, що розташоване у північно-західній частині Польщі. Від отриманих травм дівчина померла на місці події. Її приятелька, 17-річна полька, перебуває у важкому стані.

Як повідомляють польські ЗМІ, інцидент стався у середу, 22 квітня, близько 14:00 поблизу містечка Маршев, Західнопоморського воєводства, за п’ять кілометрів від залізничної станції в Голенюві. Двоє школярок віком 16 та 17 років потрапили під пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Щецин-Кошалін. Від отриманих травм громадянка України загинула на місці. Видання не повідомляє, з якого регіону України була загибла, а також не називає її імені.

Іншу підлітку, 17-річну громадянку Польщі, у критичному стані госпіталізували. Постраждалу дівчину у вкрай важкому стані доставили гелікоптером до лікарні в Щецині. Вона отримала травми голови та живота. Зазначається, що підлітки намагалися перебігти колію перед потягом, який наближався.

«Інцидент стався в лісистій місцевості, на значній відстані від найближчої залізничної станції. Дві школярки – 16-річна українка та 17-річна полька – вибігли з кущів прямо на колії. Машиніст поїзда, що прямував до Кошаліна, попри спроби загальмувати, не зміг уникнути наїзду», – повідомили у прокуратурі в Польщі.

Як стало відомо журналістам видання Wirtualna Polska, правоохоронці знайшли у 17-річної польки передсмертну записку, в якій підлітка детально описала свої мотиви. Однак поліція більше не розголошує деталей. Точні причини та обставини аварії встановлюються.