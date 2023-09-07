Аварія трапилася на вулю Двірцевій у місті Сважендз

14-річний підліток з України загинув на залізничній колії у західній Польщі, рятуючи свою 13-річну подругу перед вантажним потягом, що наближався. Трагедія трапилася в ніч з 5 на 6 вересня у місті Сважендз біля Познані. Дівчину шпиталізували з важкими травмами та ампутацією руки, а хлопець загинув.

Як повідомляють польські ЗМІ, близько опівночі двох підлітків, які перебували на залізничній колії, збив вантажний потяг, що прямував із Прушкува до Німеччини.

«За попередніми даними, дівчина опинилася на рейках на пероні. 14-річний підліток намагався їй допомогти та сам потрапив під потяг. Внаслідок отриманих травм він помер на місці. Дівчину з важкими травмами доправили до лікарні», – цитує поліцію Познані TVN.

Трагедія трапилася за кілька десятків кілометрів від місця проживання підлітків. За неофіційними даними Wyborcza, на вокзалі в момент аварії було четверо підлітків. Кожен з них був з іншого міста. 14-річний хлопець, який загинув, був громадянином України і проживав у місті Вжесня, приблизно за 40 км від Сважендзя. 13-річна дівчина, що теж постраждала, – полька із Слупського повіту.

«За словами свідків, двох інших підлітків, які теж були біля колії, дівчина сіла на рейки перед вантажним потягом, що їхав з Прушкова до Німеччини. 14-річний хлопець хотів врятувати подругу. На жаль, при цьому він загинув», – розповів Fakty.pl представник поліції Великопольського воєводства.

Постраждалу дівчину у вкрай важкому стані доставили ​​до лікарні в Познані. За її життя борються лікарі. Поліція опитує свідків та опрацьовує записи камер спостереження.