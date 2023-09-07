Мотоцикл, на якому, імовірно, їхав хлопець, знайшли у кюветі

На Хмельниччині у кюветі біля дороги виявили тіло загиблого 14-річного підлітка. За версією слідства, хлопець загинув внаслідок необережної їзди на мотоциклі.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, у середу, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річного жителя села Романіни Шепетівського району. Поліцейські почали шукати хлопця. Незабаром його тіло виявили в кюветі поблизу сусіднього села Миньківці.

«Попередньо встановлено, що підліток не впорався з керуванням мотоциклом Shineray та здійснив виїзд за межі проїжджої частини з подальшим наїздом на дерево. Від отриманих травм він загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Деталі аварії з'ясовують слідчі. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).