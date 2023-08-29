Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 35-річний водій

Суд на Хмельниччині призначив п'ять років ув'язнення 35-річному водієві, який у стані сп'яніння на смерть збив літню пішохідку. Після скоєного чоловік поїхав з місця аварії, але його наздогнав один з очевидців і змусив повернутись.

Зазначимо, що ДТП 35-річний чоловік скоїв 11 березня у селі Стара Гута на Смотрицької громади. За кермом Daewoo Lanos він на швидкості збив 76-річну пішохідку, яка переходила дорогу. Жінка отримала важкі травми і померла у Дунаєвецькій лікарні.

Слідчі вручили винуватцеві ДТП підозру за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яна ДТП, в якій загинула людина). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.

Зазначимо, що після наїзду на літню жінку обвинувачений намагався втекти з місця ДТП. Однак один зі свідків поїхав за чоловіком та за декілька хвилин його наздогнав. Він перекрив йому дорогу, тоді вийшов з авто і сказав, що «нема сенсу втікати». Після цього винуватець ДТП повернувся на місце аварії.

Як йдеться у вироку Дунаєвецького райсуду, свою провину чоловік визнав. Він розповів, що сів п'яним за кермо після сварки з дружиною і вирішив поїхати до батьків, однак дорогою спричинив ДТП. За його словами, він покинув місце ДТП, щоб «знайти фельдшера».

«Швидкість руху автомобіля становила 80-90 км/год, десь за 5-8 метрів до зіткнення побачив потерпілу, яка йшла по узбіччю та почала перебігати дорогу. Щоб уникнути зіткнення, він прийняв рішення про зміну напрямку руху автомобіля на зустрічну смугу, одразу почав гальмувати, в подальшому сталась ДТП, у якому зіткнувся з потерпілою правою стороною автомобіля», – описав обставини аварії чоловік.

Згідно з результатами огляду на стан сп'яніння, у крові водія виявили 2,4 проміле алкоголю: це в 12 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

Суд взяв до уваги каяття чоловіка. Це стало пом'якшуючою обставиною при прийнятті вироку. У підсумку суддя Юлія Шафікова визнала чоловіка винним у вчиненні ДТП у стані сп'яніння і призначила йому п'ять років ув'язнення, а також на аналогічний термін заборонила йому керувати транспортом. За проведені експертизи обвинувачений повинен буде сплатити 6 тис. грн.

Вирок поки не набрав законної сили, підсудний може подати апеляцію.