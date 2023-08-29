Аварію чоловік вчинив на вулиці Заболотного у Хмельницькому

У Хмельницькому п'яний 25-річний водій збив 5-річного хлопчика, який переходив дорогу. Постраждалу дитину госпіталізували у реанімацію. Водія затримали, йому загрожує до трьох років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 21:00 у понеділок, 28 серпня, на вулиці Заболотного у Хмельницькому. «25-річний місцевий житель в стані алкогольного сп'яніння керуючи автомобілем Opel допустив наїзд на 5-річного хлопчика, який перетинав проїжджу частину дороги», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії отримала травми і була госпіталізована до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Водія затримали. У разі доведення вини йому загрожує до трьох років ув'язнення.