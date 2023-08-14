ДТП у місті Полонне Шепетівського району

У місті Полонне, на Хмельниччині, 26-річний водій автомобіля Mazda зіштовхнувся з автомобілем Daewoo Lanos, яким керував 77-річний чоловік, і втік з місця ДТП. Від отриманих травм водій Daewoo Lanos загинув на місці події, а його 45-річну пасажирку госпіталізували до місцевої лікарні. У прес-службі поліції Хмельницької області розповіли, що ДТП трапилася у неділю, 13 серпня, приблизно о 05:24.

«Після скоєння ДТП водій автомобіля Mazda втік з місця події. Але поліцейські швидко встановили особу зловмисника. Чоловіка затримали в одному із сіл. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Слідчі встановлюють всі обставини події та розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до десяти років ув'язнення. Невдовзі 26-річному водієві вручать підозру та оберуть запобіжний захід.