У разі несприятливих погодних умов графік обробки коригуватимуть

З понеділка 13 травня й до п’ятниці 17 травня у Львівській громаді проводитимуть обробку парків, лісопарків та зелених зон від кліщів. Про це повідомили у Львівській міській раді. Мешканців закликають не відвідувати парки у цей період.

Попередній графік проведення акарацидних обробок:

13 травня

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Високий замок»;

регіональний ландшафтний парк «Знесіння».

14 травня

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»;

пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення – Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;

парк «Архангела Михаїла» на вул. Стрийській;

парк «Піскові озера»;

парк «Горіховий Гай»;

парк «Бондарівка».

15 травня

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Лісопарк “Погулянка”»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський», у тому числі меморіальний комплекс «Пагорб Слави»;

зелена зона «Майорівка»;

Вайнберг-парк.

16 травня

Парк «Скнилівський»;

парк «Левандівський»;

парк ім.І.Виговського;

парк «Озеро Левандівське»;

ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща»;

парк «На вул. Роксоляни»;

парк «Кольонія»;

лісопарк «Білогорща»;

лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк "Рудно"».

17 травня

Парк «700-річчя Львова»;

парк «На Валах»;

сквер на вулиці М.Кривоноса;

парк «Замарстинівський»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;

геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк «Кортумова гора»;

парк «Під Голоском»;

парк обмежений вул. Лінкольна- вул. Липинського;

парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;

парк «Імені Богдана Хмельницького в Брюховичах».

Щороку у Львівській громаді проводять акарацидну обробку, щоб не допустити виплід кліщів та мінімізувати ризик укусів мешканців. Для цього уклали угоди з обласним комунальним підприємством «Профілактична дезінфекція». Парки та зелені зони міста оброблятимуть інсектоакарацидним засобом «Ципертрин».

Обробку проводитимуть із дотриманням усіх вимог техніки безпеки та за сприятливих погодних умовах (в суху погоду, при температурі повітря не менше + 10°С). Оброблятимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, зон відпочинку тощо. У разі несприятливих погодних умов графік обробки коригуватимуть. Про це у Львівській міській раді повідомлять додатково.