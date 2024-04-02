З настанням тепла кліщі знову активізувалися

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 18-річного мешканця Львова, в якого непролікована хвороба Лайма (бореліоз) спровокувала рідкісне ускладнення – акродерматит. Окрім цього, у львів’янина виявили міокардит, який також виник через непроліковане захворювання. Останній раз у лікарні з таким діагнозом лікували пацієнта 12 років тому.

Батьки хлопця розповіли лікарям, що сім років тому син відпочивав у таборі і там його вкусив кліщ. Приблизно через місяць на шкірі з’явилися еритеми, червоні плями у вигляді кілець. Вони є одним із симптомів хвороби Лайма (бореліозу). Хлопець тоді не звернувся по допомогу до медиків і не лікував хворобу Лайма, а еритеми за якийсь час зникли.

Та через рік після цього у нього почали боліти суглоби. Біль був настільки сильний, що хлопець ледве пересувався. Він звернувся до ревматологів і після лікування стало трохи легше, але біль у суглобах час від часу повертався. Два тижні тому у нього на верхніх і нижніх кінцівках, щоках з’явилися плями, схожі на еритеми. Після обстежень медики скерували хворого до інфекційної лікарні Львова.

Лікарка-інфекціоністка Каріна Калайдіна повідомила ZAXID.NET, що у пацієнта всі аналізи на бореліоз – позитивні. І висипання на шкірі, які є у нього, – це акродерматит, рідкісне ускладнення бореліозу. У пацієнта знову болять суглоби. Окрім того, у нього виявили міокардит (запалення серцевого м'яза), який також спровокований непролікованим бореліозом.

Зараз пацієнт проходить 28-денне лікування специфічним антибіотиком. Лікарі очікують, як організм відреагує на лікування.

За словами заступника директора з медичної частини інфекційної лікарні Андріґя Орфіна, акродерматит зустрічається вкрай рідко. Останній випадок був у 2012 році, тоді хворіла мешканка Закарпаття.

До слова, з приходом весни, потепління кліщі знову активізуються. І саме вони можуть викликати хворобу Лайма – інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви. Тож якщо помітили на тілі кліща чи червоні плями невідомого походження, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.