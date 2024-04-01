У лікарні св. Пантелеймона представники пацієнта будуть працювати на першому поверсі з 9:00 до 15:00.

Пілотна ініціатива «Представник пацієнта» стартувала у двох львівських медзакладах: лікарні св. Пантелеймона і Львівському обласному перинатальному центрі. Це – спільний проект Національної служби здоровʼя України та Руху ЧЕСНО, який реалізовується за підтримки МОЗ, Світового банку та Посольства Швейцарії в Україні.

Представники пацієнта – це люди, які пройшли тренінгове навчання НСЗУ та партнерів проекту. Вони інформуватимуть пацієнтів про перелік безоплатних послуг та умови їх отримання, а також допомагатимуть у випадку порушення їхніх прав, фіксуватимуть відгуки пацієнтів та вестимуть спостереження за процесами надання допомоги у медичному закладі.

«Адміністрація лікарні св. Пантелеймона зацікавлена у тому, щоб пацієнти володіли інформацією щодо послуг, які надаються нашим закладом за Програмою медичних гарантій. І для нас буде цінною інформація, яку амбасадори проекту проаналізують за результатами анкетування пацієнтів. Цей проект – це можливість отримати об’єктивну оцінку нашої роботи й за потреби – покращити її», – каже директор лікарні св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова Юліан Голик.

До представника пацієнта можуть звернутися пацієнт або його родичі, щоб дізнатися про Програму медичних гарантій та поділитися своїм досвідом перебування в медзакладі. Для цього достатньо підійти до їхнього стенду із позначкою «Представник пацієнта». Це має збільшити обізнаність людей про те, як отримати необхідні медичні послуги безоплатно. Однак представники пацієнта не консультуватимуть з медичних питань.

Пілотний проект «Представник пацієнта» реалізовують у п’яти медичних закладах України, два з них – Львові: