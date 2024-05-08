Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі

В Одесі 24-річний харків’янин вбив 16-річного підлітка, який відмовився дати йому закурити. Чоловік вдарив хлопця ножем у груди та втік з місця події, повідомили у середу, 8 травня, у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Інцидент стався 6 квітня, коли двоє 16-річних підлітків ввечері поверталися додому. До них звернулася компанія чоловіків, які попросили підлітків дати закурити. Неповнолітні відмовилися, через що двоє чоловіків з компанії почали сваритися з ними та розпочали бійку.

«Один зловмисник побив одного юнака, але той, застосувавши вміст наявного в нього сльозогінного балончика, втік і зателефонував до однієї з приватних охоронних фірм з проханням допомоги. У той самий час другий зловмисник “розбирався” з другим школярем і в ході сутички вдарив його ножем у груди, пошкодивши серце», – повідомили у прес-службі поліції.

Коли другий підліток повернувся до місця події, його товариш вже стікав кров’ю. 16-річний хлопець викликав «швидку», проте поранений підліток помер від крововтрати й травми серця.

7 квітня правоохоронці розшукали нападника. Ним виявився 24-річний мешканець Харкова, який проживав в орендованій квартирі в Одесі. Він розповів правоохоронцям, що викинув ніж, яким він атакував юнака, поблизу місця події. Ніж та інші докази нападу на підлітків вилучили та скерували на експертизу.

24-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство. Наразі йому обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Харків’янину загрожує до 15 років позбавлення волі. Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 125 ККУ за фактом побиття другого підлітка – усіх учасників бійки встановили поліцейські.

Нагадаємо, 8 квітня у київському фунікулері службовець УДО вбив 16-річного хлопця. Чоловік штовхнув підлітка, він розбив головою вікно фунікулера та порізав об скло шию, внаслідок чого загинув на місці. У середу, 8 травня, прокуратура завершила розслідування інциденту, визначивши, що співробітник УДО перебував під дією алкоголю та наркотиків – йому загрожує довічне позбавлення волі.