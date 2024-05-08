Дівчинці вдалося відновити зір на 90%

Офтальмологи львівської дитячої лікарні св. Миколая діагностували у 8-річної дівчинки-сироти зі Львова рідкісне для дітей захворювання – вроджену катаракту. Дитина бачила лише на 20% зі 100 і могла повністю осліпнути.

Львів’янка Олександра – сирота. Її виховує старша повнолітня сестра, яка й помітила, що дитина погано бачить. Аби роздивитися якийсь предмет, вона надто близько підходила до нього або підносила до очей. Офтальмологи лікарні, до яких сестра привела Олександру на консультацію, з’ясували, що дівчинка на обидва ока бачить лише на 20% зі 100. Після додаткового обстеження їй поставили діагноз: вроджена катаракта. За цієї недуги кришталики, так звані природні лінзи очей, мутніють і не здатні пропускати світло належним чином. Тож дівчинка бачила все розмито, ніби через матове скло. Дітям такий діагноз ставлять вкрай рідко, адже це захворювання переважно вражає людей середнього та похилого віку, повідомили у дитячій лікарні.

У лікарні кажуть, що зір у пацієнтів із катарактою падає дуже стрімко. Дівчинка на момент звернення до офтальмологів бачила вже геть погано і навіть могла повністю осліпнути. Врятувати дитині зір могла лише операція.

«Втручання ми проводили під мікроскопом. Спочатку виконали розтини в рогівці ока. Далі – дійшли до передньої капсули кришталика. Це так званий мішечок, де знаходиться сам кришталик. За допомогою крапель ми розширили зіниці, зробили в капсулі отвір і через нього виконали факоемульсацію, тобто відсмоктали кришталикові маси і на їхнє місце встановили штучний кришталик, що називається інтраокулярна лінза», – каже завідувачка офтальмологічного відділення Мар’яна Онисик.

Оперативне втручання минуло успішно. Дівчинка зараз добре бачить, їй вдалося відновити зір на 90%.