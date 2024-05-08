Вдень 8 травня росіяни атакували Харків

Вдень середи, 8 травня, росіяни завдали удару по території закладу освіти у Харкові. Внаслідок атаки постраждали діти, які поруч грали у футбол. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 11:00 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Харкові. Об 11:22 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про вибухи у місті.

За словами Олега Синєгубова, росіяни вдарили по відкритій місцевості на території освітнього закладу. Внаслідок атаки троє дітей віком від 12 до 15 років отримали поранення.

«Попередньо постраждали троє дітей. Стан одного з постраждалих дітей важкий», – уточнив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п’яти: троє дітей та двоє дорослих.

Пізніше в ефірі телемарафону «Єдині новини» голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни вдарили по майданчику біля спортивної школи. В момент атаки діти грали у футбол.

«Троє дітей у вкрай важкому стані доставлені до лікарні. Зараз лікарі із вузькопрофільних лікарень збираються в одному місці, щоб направити всі зусилля на порятунок життів», – розповів Олег Синєгубов.

Олег Синєгубов також уточнив, що постраждалі діти віком 13, 14 та 15 років.

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О 17:20 голова Харківської ОВА повідомив, що кількість травмованих зросла до сімох людей. За словами Олега Синєгубова, поранення отримали троє хлопців 14, 14, та 15 років та восьмирічна дівчинка. Всіх дітей госпіталізували до лікарні. Двоє хлопців у важкому стані. Також до лікарні доправили 55-річного чоловіка у стані середньої важності. Двом жінкам 80 та 32 років медики надали допомогу на місці події.

Нагадаємо, вранці середи, 8 травня, російські окупанти атакували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Загалом росіяни випустили по Україні 76 засобів повітряного нападу. Українські захисники знищили 39 російських ракет та 20 ударних безпілотників.