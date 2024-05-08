Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року

Скандальному олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства. Бізнесмен хотів вбити одного з очільників юридичної компанії, залучивши членів злочинної банди, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у середу, 8 травня.

За даними слідства, Ігор Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній, що помститися за відмову співпрацювати у незаконній оборудці олігарха. Про кого саме йдеться, у прес-службі Офісу Генпрокурора не уточнили.

«Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами. Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

У прес-службі Нацполіції уточнили, що замах на вбивство стався ще у 2003 році у кримській Феодосії, яка наразі окупована росіянами. За даними правоохоронців, тоді четверо чоловіків побили та поранили ножем адвоката. Тоді виконавців злочину затримали, але довести причетність Коломойського до замовного вбивства вдалося тільки зараз.

«Виконавці злочину в серпні 2003 року зустріли адвоката посеред дня на виході з магазину в місті Феодосія Автономної республіки Крим. Нападники завдали потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Завадила зловмисникам добити чоловіка дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя», – повідомили у прес-службі Нацполіції.

За цим фактом 61-річному Ігорю Коломойському повідомили про ще одну підозру – за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ (вчинення злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства). Олігарх вже перебуває під вартою через інші підозри, повідомлені йому раніше.

Нагадаємо, 2 вересня 2023 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру за ст. 190 ККУ (шахрайство) та ст. 209 (відмивання майна). За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський зміг заволодіти та легалізувати 570 млн грн.

З 2013 по 2014 роки олігарх незаконно володів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником й акціонером. Водночас він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ для виведення грошей за кордон.

Раніше, у жовтні 2019 року, Високий суд Англії та Уельсу постановив, що докази свідчать про шахрайство та відмивання грошей з компанії за участі Ігоря Коломойського. Суд постановив, що олігархи використовували фіктивні договори, щоб прикриватися виводом коштів з банку.

Наразі Ігор Коломойський перебуває під вартою із можливістю внести заставу в 1,96 млрд грн. Зазначимо, початково, у вересні 2023 року олігарху встановили заставу в майже 3,9 млрд грн.