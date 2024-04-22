Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами «ПриватБанку»

Шевченківський районний суд Києва у понеділок, 22 квітня, продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня. Водночас суд зменшив альтернативу застави для олігарха з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн, повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на одну зі сторін засідання.

Зазначається, що суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров'я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генпрокурора Сергія Дем'янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Зазначимо, що у лютому суд залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд в черговий раз зменшив розмір застави на 150 млн грн, до 2,4 млрд грн. У вересні 2023 року її максимальний розмір складав майже 3,9 млрд грн.

Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами «ПриватБанку». Правоохоронці встановили, що бізнесмен впродовж 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон.

За даними слідства, з 2013-го до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником й акціонером. Водночас він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ для виведення грошей за кордон.