Центральний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу «ПриватБанку» про скасування судової заборони на повернення 245 АЗС, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи «Приват» Ігоря Коломойського. Про це 2 листопада повідомила прес-служба «ПриватБанку».

«Майже три роки “ПриватБанк” був обмежений у розпорядженні 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації у 2016-му та одразу передані у лізинг, а потім у суборенду. Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд гривень», – йдеться в повідомленні.

«ПриватБанк» не уточняв назви бренду АЗС, але, за даними​​​​​​​ Forbes, група «Приват» об’єднує 950 заправок під різними брендами, найбільші з них – «Авіас» та ANP. Ймовірно, йдеться саме про мережу «Авіас».

За словами адвоката «ПриватБанку», історія тягнеться ще з 2016 року, коли перед націоналізацією банк поставив собі на баланс 248 АЗС шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки, на виконання вимог НБУ. Отримавши їх у власність АЗС, банк під керівництвом колишнього менеджменту одразу ж передав їх у фінансовий лізинг компаніям з орбіти групи «Приват», уклавши 22 договори лізингу із 15 лізингоотримувачами. А ті, у свою чергу, передали АЗС в суборенду іншим компаніям тієї ж групи.

У «ПриватБанку» пояснюють, що погашення лізингових платежів відбувалось згідно з типовою для групи Ігоря Коломойського схемою: в перші роки сплачувалися тільки відсотки, згодом додавалася основна сума. Водночас оцінка під час передачі АЗС на баланс банку була суттєво завищеною. Врешті з 2018 року боржники скоротили лізингові платежі, а згодом припинили їх зовсім.