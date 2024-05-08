У закарпатському клубі Микола Сираш грав на позиції захисника

На Закарпатті ФК «Хуст» звинуватив районний центр комплектування та соцпідтримки у незаконній мобілізації свого гравця Миколи Сираша. У Закарпатському ОТЦК відповіли, що незаброньовані спортсмени підлягають призову.

Як розповіли у ФК «Хуст», 7 травня футболіста Миколу Сираша забрали з вокзалу і відвезли у ТЦК. Після цього зв’язок з гравцем обірвався.

«На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Команди відмовляються їхати в Хуст через дії Хустського ТЦК. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно – отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде приймати участь 3 клуби?», – зазначили у ФК.

У службі зв’язків з громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП розповіли ZAXID.NET, що діють в межах закону і, якщо спортсмен не заброньований, то підлягає призову.

«Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце. Процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією. В той час коли сотні видатних спортсмені в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни», – пояснили у Закарпатському ОТЦК.

Додамо, що ФК «Хуст» заснували у 2019 році. У 2021 році команда стала чемпіоном Закарпаття з футболу. У сезоні 2023-2024 «Хуст» виступає у Першій українській футбольній лізі.