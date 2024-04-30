Водіїв вантажівок, які везли товари з Європи, мобілізували на КПП у Нижніх Воротах

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України звинуватила працівників ТЦК та СП у незаконному затриманні та мобілізації кількох водіїв вантажівок на КПП у Нижніх Воротах на Закарпатті. У Закарпатському центрі комплектування та соцпідтримки відповіли, що у мобілізованих водіїв не було при собі військово-облікових документів з позначкою про відстрочку від мобілізації, а система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком.

Як йдеться у зверненні Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, водіїв вантажівок, які везли товари з Європи, примусово мобілізували 24 квітня.

«Працівники РТЦК на посту ДАІ “Нижні Ворота” незаконно затримали водіїв кількох вантажівок і примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК, де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин. Майно т/з, вантаж залишено в небезпеці і без нагляду», – зазначили в асоціації.

Перевізники стверджують, що працівники Мукачівського районного центру комплектування і соцпідтримки зокрема мобілізували до однієї з військових частин Чернігівської області 41-річного водія ТОВ «Шаль» Андрія Лісовського.

У відповідь у Закарпатському ОТЦК заявили, що водії вантажівок такі ж громадяни України, як і інші, а система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком.

«Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання. Також наголошуємо, що система “Шлях” немає нічого спільного з військовим обліком», – зазначили в ТЦК.

Також в обласному центрі комплектування та соцпідтримки підтвердили, що громадянам, які не мають при собі військово-облікових документів під час перевірки на контрольно-пропускних пунктах, пропонують проїхати в ТЦК для уточнення даних. У цей час їх автівки залишаються під наглядом правоохоронців.

Про мобілізацію водіїв на посту у Нижніх Воротах Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України повідомила прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голову Закарпатської ОДА Віктора Микиту.