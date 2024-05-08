З квітня 2023 року Сенниченка оголосили в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у розкраданні 500 млн грн екс-голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Посадовця, який перебуває у міжнародному розшуку, заочно арештували, повідомили у прес-службі САП у середу, 8 травня.

Дмитра Сенниченка, який очолював ФДМУ у 2019-2021 роках, підозрюють у розкраданні 500 млн грн коштів державних компаній, зокрема АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Загалом, за даними слідства, члени злочинної групи на чолі з Сенниченком, отримали хабарів на загальну суму понад 2 млрд грн.

Суд обрав Дмитру Сенниченку запобіжний захід у вигляді заочного арешту. На який термін екс-посадовець буде заарештований в разі затримання, у САП не уточнили.

«Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – повідомили у прес-службі САП.

Нагадаємо, 17 лютого 2022 року Дмитра Сенниченка відправили у відставку з посади голови ФДМУ. Про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 255 ККУ (організація злочинної групи) та ч. 5 ст. 191 ККУ (незаконне заволодіння майном) Сенниченку оголосили 22 березня 2023 року.

Вже у квітні 2023 року НАБУ оголосило екс-посадовця у розшук. Серед підозрюваних НАБУ присутні ще шестеро фігурантів, яких розшукують.