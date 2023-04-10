Сенниченка та ще шістьох підозрюваних підозрюють в усуненні конкурентів

Колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка оголосили в розшук за завдання збитків держпідприємствам на 500 млн грн. Раніше йому оголосили підозру за організацію злочинного угруповання та привласнення коштів.

Про це повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро у понеділок, 10 квітня. Серед підозрюваних НАБУ присутні ще шестеро фігурантів, яких розшукують.

«Всі вони входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад пів мільярда грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді ж він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Дмитру Сенниченку та іншим учасникам злочинного угруповання оголосили про підозри за ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах) ККУ. У документах НАБУ йдеться про підозри ще за ч. 4 ст. 28 ККУ (вчинення злочину за змовою) та ч. 3 ст. 27 (керування злочином).