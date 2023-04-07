66-річний Михайло Волинець не задекларував автомобіль сина, яким користується сам

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила кримінальне провадження щодо народного депутата від «Батьківщини» Михайла Волинця, якого звинувачували в брехні в декларації. 7 квітня суд закрив справу через закінчення строків давності.

Як повідомляв ZAXID.NET, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) розпочали кримінальну справу щодо Михайла Волинця за матеріалами програми журналістських розслідувань «Схеми». У квітні 2021 року журналісти з’ясували, що Михайло Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не вказаний у декларації нардепа. Сам автомобіль зареєстрований на його сина Андрія Волинця. Цим автомобілем, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), нардеп користувався понад півроку. Сам Михайло Волинець у поясненнях НАБУ зазначив, що цим автомобілем не їздив, натомість використовує «карту киянина» та надає перевагу громадському транспорту, іноді «користується службовим транспортом Верховної Ради у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях – залізничним транспортом».

17 листопада 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату про підозру за ч. 1 чт. 366-2 (внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік) ККУ. 24 листопада НАБУ оголосило його у розшук.

7 квітня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Михайла Волинця та закрив кримінальне провадження у зв’язку з закінченням строку давності. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляційному суді.

«Справа надійшла до суду 9 грудня 2022 року, із 30 січня 2023 року обвинувачений перебував на лікуванні. Річну декларацію подано 26 березня 2021 року. Зауважимо, що строк давності вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки», – повідомили у ВАКС.

Зазначимо, що журналісти також з’ясували, що син голови Михайла Волинця працює в компанії бізнесмена Ріната Ахметова «Метінвест». Сам 66-річний Михайло Волинець є головою Незалежної профспілки гірників України.