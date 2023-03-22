Дмитро Сенниченко очолював Фонд держмайна з 2019 до початку 2022 року

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років привласнила понад 500 млн грн державних команій. У цей час фондром керував Дмитро Сенниченко.

Як повідомили 22 березня в прес-службі НАБУ, впродовж 2019-2021 років учасники злочинної групи на чолі з директором Фонду держмайна заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». При цьому сума хабарів, отримана членами організації за весь час контролю припортового заводу, становить понад 2 млрд грн.

До злочинної організації входили голова Фонду держмайна та наближена до нього особа, його радник, двоє в. о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди), в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», двоє власників ТОВ-переможця аукціону на «ОПЗ» та двоє фізичних осіб.

Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозри за ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах) ККУ.

НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації. За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ», які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані впродовж травня 2020 року та жовтня 2021 року незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини. Внаслідок цього завод отримав збитки на суму понад 80 млн грн й втратило понад 390 млн грн.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії». У жовтні 2020 року глава ФДМУ домігся призначення «лояльного» в. о. директора компанії, який упродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Це призвело понад 118 млн грн збитків.

Загалом унаслідок цих двох епізодів діяльності злочинної організації держава отримала понад 500 млн грн збитків.

У НАБУ і САП не розголошують імені учасників злочинної групи, однак відомо, що у цей період Фонд держмайна очолював Дмитро Сенниченко. 17 лютого 2022 року нардепи відправили його у відставку.