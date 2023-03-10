Дмитру Ісаєнку інкримінують спробу незаконного заволодіння землею та майном

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ, парламентської групи «Відновлення України» Дмитру Ісаєнку у спробі незаконно заволодіти землею та майном Державного будівельного комбінату. Про це у пятницю, 10 березня, повідомили у прес-службах антикорупційних органів.

«За дорученням керівника САП прокурор та детективи НАБУ повідомили про підозру чинному народному депутату України за фактом організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП «Державний будівельний комбінат» Апарату Верховної ради. Дії нардепа кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в повідомленні прес-служби САП.

У повідомленні не вказується прізвище нардепа, проте, як повідомив журналіст Олег Новіков, мова йде про Дмитра Ісаєнка.

За даними слідства, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався «Держбудкомбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Також детективи НАБУ оприлюднили частину аудіозаписів у справі. У ньому згадується співрозмовник «Дмитро Валерійович», що збігається з ім'ям та по-батькові нардепа Ісаєнка, зазначає «Слово і діло».

відео НАБУ

Екс-директор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.

Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.