НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Дмитру Ісаєнку
Народного депутата підозрюють в спробі незаконного заволодіння землею
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ, парламентської групи «Відновлення України» Дмитру Ісаєнку у спробі незаконно заволодіти землею та майном Державного будівельного комбінату. Про це у пятницю, 10 березня, повідомили у прес-службах антикорупційних органів.
«За дорученням керівника САП прокурор та детективи НАБУ повідомили про підозру чинному народному депутату України за фактом організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі і перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП «Державний будівельний комбінат» Апарату Верховної ради. Дії нардепа кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в повідомленні прес-служби САП.
У повідомленні не вказується прізвище нардепа, проте, як повідомив журналіст Олег Новіков, мова йде про Дмитра Ісаєнка.
За даними слідства, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався «Держбудкомбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.
Також детективи НАБУ оприлюднили частину аудіозаписів у справі. У ньому згадується співрозмовник «Дмитро Валерійович», що збігається з ім'ям та по-батькові нардепа Ісаєнка, зазначає «Слово і діло».
відео НАБУ
Екс-директор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.
Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.