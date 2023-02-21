Екс-нардеп сьомого скликання Олександр Табалов (фото ілюстративне)

Сільськогосподарське товариство, що належить народному депутату VII скликання, викрили в несплаті 42,4 млн грн податків. Про це повідомляє прес-служба БЕБ.

За результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, в тому числі на Кіровоградщині, правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення та 7,8 млн грн готівки.

Детективи встановили, що службові особи компанії протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість. Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн.

У Бюро економічної безпеки не називають ім’я екс-нардепа, однак відомо, що він є власником низки відомих торгових марок молочної продукції. За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, йдеться про компанію родини Табалових ПАТ «Юрія». Згідно з даними Youcontrol, власником компанії є виробник молочної продукції «Волошкове поле» (84,45%).

Через «Волошкове поле» бенефіціарами компанії є екс-нардеп сьомого скликання Олександр Табалов та його син, також колишній народний депутат, Андрій.

Олександр Табалов – народний депутат України. Був одним з депутатів, що голосували за «Диктаторські закони» у січні 2014 року. На парламентських виборах 2012 року був обраний народним депутатом України за списком Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Був членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

11 грудня 2012 р. Олександр Табалов та його син Андрій відмовилися писати заяву про входження до складу парламентської фракції об'єднаної опозиції «Батьківщина». Розгорівся скандал. Табалова назвали першими «тушками» нового скликання. Від них також зажадали скласти з себе мандати. Але Олександр та Андрій Табалови відмовилися це зробити.