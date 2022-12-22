У мережу «Близенько» входить 130 міні-маркетів у Львові і ще кілька в Тернополі та Івано-Франківську

Керівництво мережу міні-маркетів «Близенько» підозрюють в ухиленні від податків на суму майже 35,4 млн грн. Бюро економічної безпеки повідомило про схему, завдяки якій підприємство отримувало відшкодування ПДВ з державного бюджету, хоч і не мало підстав для цього.

21 грудня 2022 року Бюро економічної безпеки України повідомило про злочинну схему відшкодування ПДВ, на якій власник великої торгової мережі у Львові «відмив» понад 35 мільйонів гривень. Детективи БЕБ не розкривають імені бізнесмена, але з власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про відомого бізнесмена, власника мережі маркетів «Близенько» Олександра Бережанського.

За даними БЕБ, службові особи компанії протягом 2021-2022 років купували різноманітні продукти (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території Львова. При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності.

«Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ», – вказано у прес-релізі Бюро економічної безпеки.

Використовуючи таку схему, державі завдали збитки у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн.

За результатами обшуків офісів компанії, що отримала незаконне відшкодування податку на додану вартість, вилучили понад 21 млн грн, 95 тис. євро, 10 тис. доларів США готівкою, загалом в еквіваленті понад 25 млн грн. Також вилучено фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.

Додамо, що мережу міні-маркетів «Близенько» уже не вперше звинувачують у несплаті податків. Так, упродовж останніх двох років Львівська міська рада оприлюднює інформацію про зловживання на несплаті податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до міського бюджету. Так, за інформацією ЛМР, офіційна середня заробітна плата працівників вподовж останніх двох років була на рівні мінімальної (6 000-6 900 грн), лише у вересні 2022 року зросла до 8 000 грн. Решту коштів понад 1 300 працівників мережі отримують неофіційно, а Держпраці виявила сотні неоформлених працівників мережі. Водночас інші великі мережі супермаркетів міста офіційно виплачують працівникам середню заробітну плату на рівні від 12 000 грн до 17 000 грн. Загалом від несплати ПДФО мережею «Близенько» втрати до бюджетів усіх рівнів за 2022 рік складають близько 40 млн грн.

Середньомісячна сплата податків мережами супермаркетів у Львові

Разом з тим, у всіх магазинах мережі «Близенько» діє схема розрахунку за покупки за кількома чеками за різні товари, що мінімізує сплати податків та створює незручності покупцям.

«Ведення підприємницької діяльності та несплата податків у такий спосіб є абсолютно неприпустимими, особливо у цей складний для українського народу час. На мою думку, такі дії в період воєнного часу слід розцінювати як свідоме нехтування нормами чинного законодавства, отримання надприбутків та недоотримання вкрай необхідних коштів до бюджетів усіх рівнів, які можна було б акумулювати для підтримки наших воїнів, які захищають державність від агресора. Бізнес повинен працювати в одному законодавчому полі та в однакових конкурентних умовах, особливо в час війни. Адже сплата податків до бюджету це безпека держави», – коментує ситуацію мер Львова Андрій Садовий.

Водночас Державна податкова служба України, отримавши інформацію про податкові махінації у«Близенько», у листопаді 2022 року відповіла мерії, що не вбачає порушень у веденні підприємницької діяльності та вказала на відсутність підстав для проведення перевірок. Водночас податкова повідомила, що перевірила 23 магазини «Близенько», але не виявила порушень щодо сплати ПДФО.

«Під час проведення фактичних перевірок порушень з питань дотримання вимог трудового законодавства в частині використання праці найманих осіб без належного трудового оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету не встановлено», – вказано у листі ДПСУ за підписом уже колишнього головного податківця Львівщини Андрія Щербака.

Водночас податківці повідомили, що штрафували мережу «Близенько» за порушення використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Засновником мережі продуктових магазинів «Близенько» є СЕО дистрибуційної компанії BERTA Олександр Бережанський. Йому належить мережа магазинів побутової хімії «Чистенько». Олександр Бережанський також є співвласником ресторанів «Челентано», «Ресторація Бачевських» та низки інших бізнесів.

Станом на кінець 2022 року мережа«Близенько» налічує 130 крамниць у Львові та його передмісті, ще декілька маркетів в Івано-Франківську та Тернополі.