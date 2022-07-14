У мережі «Близенько» виявили 559 неоформлених працівників

Департамент економічного розвитку Львівської міськради презентував результати аналізу рівня сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) працівників мережевих продуктових маркетів Львівської МТГ. Найбільше податку сплатили мережі «Метро», «Ашан», «Сільпо», а найменше – мережа «Близенько», у якої більше сотні крамниць по усьому місту. Як виявилось, мережа «Близенько» продовжує ухилятися від сплати податків, применшуючи офіційний розмір зарплат працівників, а частина співробітників працюють нелегально. Збитки для міського бюджету у львівській мерії оцінюють щонайменше у 36 млн грн.

Керівниця департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич на засіданні виконкому 15 липня презентувала аналіз сплати ПДФО до міського бюджету найбільшими мережами супермаркетів міста. Працівники департаменту проаналізували доходи від сплати податку за 2021 рік – перше півріччя 2022 року мережами «Сільпо, «Метро, «Ашан», «Рукавичка», «АТБ», «Арсен» та «Близенько». Так, найбільшу суму ПДФО до бюджету Львова сплатили «Сільпо», «Метро» і «Ашан» – понад 52 млн грн, а найменше – «Близенько» – 12,4 млн грн. При цьому, порівнюючи з іншими мережами, «Близенько» має найбільшу кількість крамниць у Львові.

При цьому мережа «Близенько» офіційно декларує про офіційну заробітну плату у розмірі 6949 грн, хоча насправді ставка працівників цієї мережі стартує від 11175 грн. Це вдалося з'ясувати працівникам мерії, які дзвонили у відділ кадрів компанії за опублікованими вакансіями.

Аналіз сплати ПДФО у мережах супермаркетів Львова

«Також ми порівняли дві мережі, які дуже подібні між собою – «Рукавичка» і «Близенько». Так, офіційна заробітна плата в магазині «Рукавичка» з 2020 року зросла з 9800 грн до 12600 грн . У мережі «Близенько» – з 4200 грн до 6949 грн . Тобто офіційна зарплата виплачується виключно на рівні мінімальної. Так виходить, що на 62 магазини «Рукавички» офіційно влаштовано 3000 працівників, а на 110 магазинів «Близенько» офіційно працює майже втричі менше. Якщо говорити по податках, то 62 магазини «Рукавички» сплачують втричі більші податки, ніж 110 магазинів «Близенько», – повідомила Ірина Кулинич.

За її словами, торік міськрада домовилась з мережами, що офіційна зарплата працівників не повинна бути менше 10000 грн. Отож якби мережа «Близенько» декларувала доходи працівників справді на такому рівні, то місто б отримало на 36 млн грн більше доходів від ПДФО. А якби мережа офіційно оформляла всіх своїх працівників, доходи б збільшились ще суттєвіше.

«Інспекція з праці виявила у «Близенько» 559 неоформлених працівників і надіслала нам відповідний лист. Тобто насправді у них мало би працювати хоча б 1715 людей з заробітною платою 10000 грн і вони би тоді сплачували до бюджету 56 млн грн», – повідомила Ірина Кулинич.

Вона також нагадала, що у магазинах «Близенько» покупцям видають одразу кілька чеків, і на зауваження щодо цієї ситуації ніхто не реагує.

Додамо, що мережу «Близенько» регулярно звинувачують в ухиленні від сплати податків. Так, за 5 місяців 2021 року та 2020 рік мережа «Близенько» не доплатила щонайменше 15 млн грн ПДФО. Відомо, що ухилення від сплати податків мережею розслідує поліція.

Зауважимо, що на засідання виконкому не прийшли представники мережі «Близенько». ZAXID.NET на момент виходу цього матеріалу не вдалося отримати коментар від представників мережі.

Мережа мінімаркетів «Близенько» входить до «Berta Group» львівського бізнесмена Олександра Бережанського. Станом на 2022 рік мережа налічує 128 крамниць, практично усі вони розташовані у Львові чи передмістях. Ще п'ять крамниць мережі працюють в Івано-Франківську.