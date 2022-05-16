Львівська ОВА назвала найкращих платників податків області
Під час війни більшість підприємців продовжують сплачувати податки
Львівська обласна державна адміністрація оприлюднила перелік найбільших платників податків за перші чотири місяці 2022 року. Загалом в області надходження податку зросли в 1,3 раза, йдеться у повідомленні ЛОВА.
У повідомленні обласної адміністрації вказано, що багато підприємств продовжують працювати в умовах війни та сплачувати податки, поповнюючи таким чином державний і місцеві бюджети.
На Львівщині діє кілька підприємств, які за 4 місяці 2022 року сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – основного джерела наповнення місцевих бюджетів. Найбільшим платником залишається АТ «Укрзалізниця», яке перерахувало бюджету Львівщини 167 млн грн податку. ТзОВ «ОККО-Драйв», ТзОВ «Леоні Ваерінг», філія ТзОВ «Нестле Україна», ПрАТ «Львівобленерго», ТзОВ «Бадер Україна» поповнили бюджет не менш як на 40 млн грн кожне.
Окрім того, повідомляє ЛОВА, у порівнянні з відповідним періодом 2021 року більш як у 1,5 раза збільшили суму сплаченого податку ТзОВ «Газенерго-Трейд», ПП «Нордік», ТзОВ «Стрийнафтогаз», ТзОВ «Продакт Меднес Юкрейн», ТзОВ «Сілего Технолоджі (Україна)», Дочірнє підприємство «ЛПП Україна», ДП «Бродівське лісове господарство», АТ «Укргазвидобування», ПрАТ «Київстар».
Загалом у Львівській області надходження податку у порівнянні з відповідним періодом 2021 року зросли в 1,3 раза.
Нагадаємо, на час воєнного стану уряд спростив виплату податків для бізнесу та підприємців. Зокрема, підприємства з річним обігом до 10 млрд грн можуть перейти на сплату єдиного податку. Також замість ПДВ та податку на прибуток підприємці можуть платити лише 2% від обороту. ФОПи 1-ї та 2-ї груп сплачують єдиний податок на добровільній основі. Також ФОП не платять ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників