Львівська обласна державна адміністрація оприлюднила перелік найбільших платників податків за перші чотири місяці 2022 року. Загалом в області надходження податку зросли в 1,3 раза, йдеться у повідомленні ЛОВА.

У повідомленні обласної адміністрації вказано, що багато підприємств продовжують працювати в умовах війни та сплачувати податки, поповнюючи таким чином державний і місцеві бюджети.

На Львівщині діє кілька підприємств, які за 4 місяці 2022 року сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – основного джерела наповнення місцевих бюджетів. Найбільшим платником залишається АТ «Укрзалізниця», яке перерахувало бюджету Львівщини 167 млн грн податку. ТзОВ «ОККО-Драйв», ТзОВ «Леоні Ваерінг», філія ТзОВ «Нестле Україна», ПрАТ «Львівобленерго», ТзОВ «Бадер Україна» поповнили бюджет не менш як на 40 млн грн кожне.

Окрім того, повідомляє ЛОВА, у порівнянні з відповідним періодом 2021 року більш як у 1,5 раза збільшили суму сплаченого податку ТзОВ «Газенерго-Трейд», ПП «Нордік», ТзОВ «Стрийнафтогаз», ТзОВ «Продакт Меднес Юкрейн», ТзОВ «Сілего Технолоджі (Україна)», Дочірнє підприємство «ЛПП Україна», ДП «Бродівське лісове господарство», АТ «Укргазвидобування», ПрАТ «Київстар».

Загалом у Львівській області надходження податку у порівнянні з відповідним періодом 2021 року зросли в 1,3 раза.

Нагадаємо, на час воєнного стану уряд спростив виплату податків для бізнесу та підприємців. Зокрема, підприємства з річним обігом до 10 млрд грн можуть перейти на сплату єдиного податку. Також замість ПДВ та податку на прибуток підприємці можуть платити лише 2% від обороту. ФОПи 1-ї та 2-ї груп сплачують єдиний податок на добровільній основі. Також ФОП не платять ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників